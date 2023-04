Napoli, i tifosi protestano contro restrizioni e prezzi dei biglietti: niente cori contro il Milan (Di sabato 1 aprile 2023) Attraverso un comunicato, gli ultras del Napoli hanno spiegato le ragioni alla base della loro protesta in vista del match di Serie A contro il Milan. “Meno Ultras e più famiglie allo stadio. Quali famiglie? Visti i prezzi, solo quelle ricche”, si legge. Il riferimento è al prezzo dei biglietti per la gara di Champions League contro il Milan, ma anche alle restrizioni imposte dopo gli scontri di Badia Alpina con i tifosi romanisti. Nel mirino del tifo organizzato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbe strizzato l’occhio all’autorità di pubblica sicurezza e aumentato i prezzi dei tagliandi per le gare del Napoli. Gli ultras si ritroveranno dunque nella ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Attraverso un comunicato, gli ultras delhanno spiegato le ragioni alla base della loro protesta in vista del match di Serie Ail. “Meno Ultras e più famiglie allo stadio. Quali famiglie? Visti i, solo quelle ricche”, si legge. Il riferimento è al prezzo deiper la gara di Champions Leagueil, ma anche alleimposte dopo gli scontri di Badia Alpina con iromanisti. Nel mirino del tifo organizzato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbe strizzato l’occhio all’autorità di pubblica sicurezza e aumentato idei tagliandi per le gare del. Gli ultras si ritroveranno dunque nella ...

