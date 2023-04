Napoli, Gigi De Canio:"Campionato e Champions sono due competizioni differenti" (Di sabato 1 aprile 2023) Gigi De Canio, allenatore ed ex tecnico anche del Napoli, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte, trasmissione condotta da Dario Sarnataro: «Napoli-Milan di domenica prova generale per la Champions? Non credo, forse solo dal punto di vista psicologico ma sono due competizioni differenti e lo saranno anche le partite, Probabilmente le indicazioni maggiori le trarranno più dall’esterno gli addetti ai lavori cogliendo certe sfumature. Il Napoli in Campionato vorrà certamente tenere sempre un rendimento alto, finendo in bellezza. La Champions invece porta con sé tensioni diverse, anche se gli azzurri devono essere sereni, perché hanno già conquistato un risultato storico, ovvero i quarti di ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023)De, allenatore ed ex tecnico anche del, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte, trasmissione condotta da Dario Sarnataro: «-Milan di domenica prova generale per la? Non credo, forse solo dal punto di vista psicologico maduee lo saranno anche le partite, Probabilmente le indicazioni maggiori le trarranno più dall’esterno gli addetti ai lavori cogliendo certe sfumature. Ilinvorrà certamente tenere sempre un rendimento alto, finendo in bellezza. Lainvece porta con sé tensioni diverse, anche se gli azzurri devono essere sereni, perché hanno già conquistato un risultato storico, ovvero i quarti di ...

