Napoli Femminile, Giacobbo sulla sfida a Brescia: "Sarà la nostra arma in più!" (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la grande vittoria per 4-0 contro il Cesena tra le mura dello Stadio Piccolo di Cercola, le azzurre di mister Seno si preparano per la trasferta di domani a Brescia. La classifica vede la Lazio, impegnata con l'Apulia Trani in questo turno, prima a quota 56 punti, seguita dal Cittadella, che sfiderà il Geona, a 53 e dal Napoli a 52. FOTO: Napoli Femminile Le parole di Giacobbo sulla prossima sfida Ventuno le calciatrici convocate da Biagio Seno per Brescia-Napoli Femminile con la sola Lucia Strisciuglio ferma ai box. Match complicato ed importante quello che attende le azzurre – terze in classifica – in casa della squadra di Seleman. Sappiamo che il Brescia era tra le candidate alla ...

