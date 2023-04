Napoli, è l'ora di Simeone contro il Milan. Spalletti si tiene due ballottaggi (Di sabato 1 aprile 2023) Undici giornate alla fine, 33 punti ancora a disposizione e 19 lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Il Napoli vede lo scudetto molto vicino,... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Undici giornate alla fine, 33 punti ancora a disposizione e 19 lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Ilvede lo scudetto molto vicino,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo averci mostrato in diverse occasioni la sua passione per il Napoli, Drake ha lanciato un’edizione speciale del… - antidisfattista : RT @NicoSchira: #Osimhen al TG5: “Il mio infortunio non è nulla di grave. Mi riposerò 10-12 giorni. Spero e penso di esserci contro il #Mil… - sportli26181512 : Napoli, è l'ora di Simeone contro il Milan. Spalletti si tiene due ballottaggi: Undici giornate alla fine, 33 punti… - cmdotcom : #Napoli, è l'ora di #Simeone: titolare contro il #Milan, due dubbi per #Spalletti [di @giovanniannun] - lordkvara : RT @claudioruss: #Osimhen: “Infortunio? Nulla di grave, voglio prendermi 12 giorni per recuperare al meglio. Io ci spero ma mi sono anche a… -