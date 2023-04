Napoli | bottino pieno senza Osimhen | Simeone è la risorsa in più di Spalletti

(Di sabato 1 aprile 2023) In casatoccherà probabilmente a Giovanniguidare l’attacco nella partita di domenica sera contro il Milan.infatti deve rinunciare all’infortunato, che ha subito una lesione muscolare con la sua nazionale.) @livephotosport Ecco quindi che il tecnico azzurro si affiderà al Cholito, che nella partita d’andata a San Siro, realizzò di testa il gol deciso che permise aldi ottenere i tre punti. Giovanni, fresco di convocazione in nazionale, è apparso in buona condizione fisica nelle ultime cinque partite di Serie A. L’argentino ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa, segnando anche gol importanti sia in campionato che in Champions League. Quasi certa quindi la ...

I rossoneri ovviamente non partono battuti, per Pioli domani asi può anche farepieno: "Abbiamo tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà iled essere protagonisti. Il ...I rossoneri ovviamente non partono battuti, per Pioli domani asi può anche farepieno: "Abbiamo tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà iled essere protagonisti. Il ...... sale su un taxi, raggiunge la persona da derubare, stipa in un trolley ile riparte dopo ...alla meno sospettabile di loro il trolley da far uscire senza intoppi dalla stazione di, dove ...

Victor Osimhen attaccante nigeriano del Napoli è finito nel mirino del Chelsea, in Premier League, in ottica calciomercato ...