Napoli | 18enne ferita durante una rapina

(Di sabato 1 aprile 2023) La vittima dellaè stata circondata da quattro persone non meglio identificate mentre stava rientrando a casa, nel quartiere Stella, a. Una giovane di 18 anni è rimastaieri sera ain via Carlo De Marco, nel quartiere Stella, cadendo sul selciato dopo aver subito ladella borsetta. Sul posto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, 18enne circondata e scippata da 4 persone in moto [aggiornamento delle 09:14] - carlomastroeni : RT @pietroperone1: Ai funerali di Francesco Pio, il 18enne ucciso a Napoli per una scarpa sporcata, c'erano il sindaco Manfredi e un assess… - BW5maggio : @Pfaborgo @MarcoGargini Ma tu sei da rinchiudere. Pensa alla tua città a quello che combinate ogni gg. Sieta una ci… - infoitinterno : Napoli, a Pianura nasce il Parco Pio in ricordo del 18enne ucciso a Mergellina - occhio_notizie : ?? Si tratta di uno dei punti fermi dell'inchiesta a carico di Francesco Pio Valda, il 20enne accusato di aver uccis… -

...è stata dimessa con una diagnosi di sette giorni per "trauma cranico non commotivo con ferite escoriate al cuoio capelluto". Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia...La ragazza stava rincasando, trauma cranico ed ...... gli sfottò sulla pistola a salve e la fine di Francesco Pio: 'Sono morto quando sono nato'piange Francesco Pio Maimone, fiume di gente ai funerali delucciso da un coetaneo: 'Campane ...

Napoli, 18enne circondata e scippata da 4 persone in moto La Repubblica

Una giovane di 18 anni è rimasta ferita ieri sera a Napoli in via Carlo De Marco, nel quartiere Stella, cadendo sul selciato dopo aver subito il furto della borsetta. Sul posto sono intervenuti i Cara ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...