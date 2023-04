Napoli: 18enne accerchiata, rapinata e trascinata a terra (Di sabato 1 aprile 2023) In quattro l’hanno accerchiata e rapinata. Un vero commando è entrato in azione per scippare una borsetta a una 18enne. La ragazza è caduta e ha riportato un trauma cranico. Napoli, in quattro per rapinarla: ragazza cade e si ferite la testa Ieri sera verso le 22.30 i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 1 aprile 2023) In quattro l’hanno. Un vero commando è entrato in azione per scippare una borsetta a una. La ragazza è caduta e ha riportato un trauma cranico., in quattro per rapinarla: ragazza cade e si ferite la testa Ieri sera verso le 22.30 i Carabinieri del nucleo radiomobile disono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, 18enne circondata e scippata da 4 persone in moto [aggiornamento delle 09:14] - carlomastroeni : RT @pietroperone1: Ai funerali di Francesco Pio, il 18enne ucciso a Napoli per una scarpa sporcata, c'erano il sindaco Manfredi e un assess… - BW5maggio : @Pfaborgo @MarcoGargini Ma tu sei da rinchiudere. Pensa alla tua città a quello che combinate ogni gg. Sieta una ci… - infoitinterno : Napoli, a Pianura nasce il Parco Pio in ricordo del 18enne ucciso a Mergellina - occhio_notizie : ?? Si tratta di uno dei punti fermi dell'inchiesta a carico di Francesco Pio Valda, il 20enne accusato di aver uccis… -