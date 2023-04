Myrta Merlino | la decisione improvvisa lascia tutti senza parole

Leggi su tvzap

(Di sabato 1 aprile 2023) News Tv. Ci saranno degli importanti cambiamenti nei programmi tv a partire dalla primavera di questo 2023. Coinvolta nelle novità del palinsesto tv anche. La giornalista e conduttrice televisiva dal 2009 conduce con successo del programma in onda su La7 L’aria che tira. Prima di questo, ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito finanziario. Dopo un’altra esperienza nel quotidiano Il mattino, ha deciso di dedicarsi ai programmi televisivi, come Mixer, Italia Maastricht, La storia siamo noi, Mister Euro, Casa Rai Uno, occupandosi sempre di economia. Che ne sarà del suo futuro nella televisione? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Gerry Scotti, lo sketch del funerale in diretta Tv: italianiLeggi anche: Barbara D’Urso passa alla Rai? ...