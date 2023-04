Musica, colori e impazienza accompagnano l'arte di Lynette Yiadom-Boakye (Di sabato 1 aprile 2023) Bilbao. Lynette Yiadom-Boakye ha imparato a dipingere “guardando i dipinti”. "La Storia – spiega al Foglio – è una risorsa, ma la cosa più importante è il potere che la pittura può esercitare nel tempo". Siamo a Bilbao, all’anteprima di Nessun crepuscolo è troppo potente, la grande mostra che le dedica il Museo Guggenheim da oggi fino al 10 settembre prossimo, un altro modo per continuare a festeggiare i 25 anni del museo spagnolo – che in questi giorni è più luminoso che mai grazie a un sole e un caldo decisamente inaspettati e lontani da ogni previsione (ci sono 34 gradi) – e per omaggiare quest’artista inglese, nata nel 1977 a Londra da genitori ghanesi. Una retrospettiva davvero speciale a cominciare dall’allestimento, che arriva dopo Fly in the league with the night, l’altra mostra conclusasi da poco proprio nella sua città, alla ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 aprile 2023) Bilbao.ha imparato a dipingere “guardando i dipinti”. "La Storia – spiega al Foglio – è una risorsa, ma la cosa più importante è il potere che la pittura può esercitare nel tempo". Siamo a Bilbao, all’anteprima di Nessun crepuscolo è troppo potente, la grande mostra che le dedica il Museo Guggenheim da oggi fino al 10 settembre prossimo, un altro modo per continuare a festeggiare i 25 anni del museo spagnolo – che in questi giorni è più luminoso che mai grazie a un sole e un caldo decisamente inaspettati e lontani da ogni previsione (ci sono 34 gradi) – e per omaggiare quest’artista inglese, nata nel 1977 a Londra da genitori ghanesi. Una retrospettiva davvero speciale a cominciare dall’allestimento, che arriva dopo Fly in the league with the night, l’altra mostra conclusasi da poco proprio nella sua città, alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilFattoMolfetta : “INFLAMMATUS”, LA VITA E IL GENIO DI CARAVAGGIO RACCONTATI CON I COLORI DELLA MUSICA DELLA FONDAZIONE VALENTE - BasowskyDocet : RT @emiliorecine1: Ha inventato tutto per la sua musica, compreso come accordare la chitarra. Nel processo di scrittura usa lo stesso siste… - fabcet : RT @_Sankarista_: ...'la musica è sensazioni, vibrazioni...colori...' ....'Purple Haze, nasce così...' 'Le note sono fondamentali, ma è l'a… - emiliorecine1 : Ha inventato tutto per la sua musica, compreso come accordare la chitarra. Nel processo di scrittura usa lo stesso… - _Sankarista_ : ...'la musica è sensazioni, vibrazioni...colori...' ....'Purple Haze, nasce così...' 'Le note sono fondamentali, ma… -