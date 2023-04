Musica, Aiello torna con “Aspettiamo mattina”: una ballad elegante e originale (video) (Di sabato 1 aprile 2023) Una voce molto particolare, quella di Aiello, che ha colpito il grande pubblico quando l’artista partecipò al Festival di Sanremo con “Ora”. Brano e interpretazione furono talmente originali che spiazzarono critici e telespettatori. Sui social ci fu una valanga di commenti favorevoli e contrari, manco ci fosse un derby. Poi, dopo alcuni successi, il ritorno, con la canzone “Aspettiamo mattina”. Aiello torna con un nuovo singolo Il nuovo singolo di Aiello è una ballad in cui racconta di un amore che con difficoltà e a più riprese prova a farsi strada, una storia che ha aspettato troppo tempo ma che non perde la speranza. “Vieni qui se hai coraggio, se hai amore per me. Ho aspettato un inverno, adesso è il sole sul comodino. Ti chiamo stellina, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Una voce molto particolare, quella di, che ha colpito il grande pubblico quando l’artista partecipò al Festival di Sanremo con “Ora”. Brano e interpretazione furono talmente originali che spiazzarono critici e telespettatori. Sui social ci fu una valanga di commenti favorevoli e contrari, manco ci fosse un derby. Poi, dopo alcuni successi, il ritorno, con la canzone “”.con un nuovo singolo Il nuovo singolo diè unain cui racconta di un amore che con difficoltà e a più riprese prova a farsi strada, una storia che ha aspettato troppo tempo ma che non perde la speranza. “Vieni qui se hai coraggio, se hai amore per me. Ho aspettato un inverno, adesso è il sole sul comodino. Ti chiamo stellina, ...

