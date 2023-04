(Di sabato 1 aprile 2023) Sono due gli azzurri in gara nel tabellone principale del "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sui campi in terra rossa di, in Marocco, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tonyocch : @tennis3colore @diegoval68 no ma musetti non ha mai giocato così male, sfiduciato dopo ogni 15 perso, troppo spesso… - Sinnerista : Prima partita nel 2023 che vedo da inizio alla fine di Musetti. Tecnicamente è davvero peggiorato, colpisce malissi… -

I ngresso in gara direttamente al secondo turno , invece, per Lorenzo: il 21enne di Carrara, n.21 ATP e prima testa di serie del torneo, attende il vincente del match tra il francese Hugo ...IL PRIZE MONEY E IL MONTEPREMI DEL TORNEO COME SEGUIRE L'EVENTO IN TV TABELLONE ATP MARRAKECH 2023 PRIMO TURNO (1)bye Gaston vs Struff Karatsev vs Passaro Muller vs (6) Gasquet (3) van de ...Jannik Sinner, segue Lorenzo; torna anche il numero tre di Italia Matteo Berrettini, che qui ha raggiunto la finale nel 2021, perdendo da Alexander Zverev. I tre nomi citati rientrano ...

Musetti guida il seeding a Marrakech Tiscali

Sono due gli azzurri in gara nel tabellone principale del “Grand Prix Hassan II”, ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che ...Berrettini e Musetti hanno proprio bisogno del super-coach Quest’idea, dopo aver rimbalzato sommessamente sui social da qualche mese, sulla ...