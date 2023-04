Muraro | «Inter | pensare solo a questa partita! Troppi gol subiti»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 aprile 2023)è un ex dell’ed è al Meazza per l’incontro di oggi con la Fiorentina. SuTV, l’ex attaccante valuta cosa servirà per vincere la partita. RILANCIO NECESSARIO – Carloricorda gli-Fiorentina che ha giocato: «Quella che mi ricordo bene era una partita di fine stagione, forse la penultima di campionato. Venivo da un matrimonio il lunedì o martedì e feci gol. Comunque con la Fiorentina è sempre difficile, non bisogna guardare la classifica: è una buona squadra, sta crescendo molto e i risultati lo dimostrano. Se l’non sta sul pezzo avrà grossi problemi. Come si ferma la Fiorentina? Se l’gioca come sa non ci saranno problemi. Però devepartita e non alla ...