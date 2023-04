Multe per gli enti pubblici che usano lingue straniere nei comunicati: è giusto? (Di sabato 1 aprile 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere’. M5s: ‘Sanzioni al min… - capuanogio : Dal 2017 a oggi le grandi della #SerieA hanno pagato multe per 1,6 milioni di euro a causa del tifo violento e bece… - ultimora_pol : Giulia #Pastorella: “Onorevole #Rampelli ma cosa ne pensa il Ministro del Made in Italy della sua proposta di legge… - davide_remi : RT @ultimora_pol: Giulia #Pastorella: “Onorevole #Rampelli ma cosa ne pensa il Ministro del Made in Italy della sua proposta di legge che p… - italianlinguist : RT @ultimora_pol: Giulia #Pastorella: “Onorevole #Rampelli ma cosa ne pensa il Ministro del Made in Italy della sua proposta di legge che p… -