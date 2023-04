Mulattieri gol, ma non basta! Al ‘Curi’ è parità fra Perugia e Frosinone (Di sabato 1 aprile 2023) Perugia-Frosinone è terminata con il punteggio di 1-1: la capolista, in svantaggio a metà del secondo tempo, impatta la partita grazie all’ennesimo gol di Mulattieri PARI – Perugia e Frosinone hanno dato vita ad una sfida sfida molto divertente, terminata col punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, con un gol annullato agli ospiti, la partita si sblocca nella ripresa. Ad aprire le marcature per i padroni è Casasola che al 62? insacca su assist di Rosi. La rete viene convalidata dopo un lungo check del VAR per un presunto tocco di mano dello stesso autore del gol. Ma gli ospiti non ci stanno e al 77? trovano la rete del definitivo 1-1 con Samuele Mulattieri. L’attaccante, di proprietà dell’Inter, è bravissimo capitalizzare l’assist di Caso e siglare l’undicesimo gol ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)è terminata con il punteggio di 1-1: la capolista, in svantaggio a metà del secondo tempo, impatta la partita grazie all’ennesimo gol diPARI –hanno dato vita ad una sfida sfida molto divertente, terminata col punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, con un gol annullato agli ospiti, la partita si sblocca nella ripresa. Ad aprire le marcature per i padroni è Casasola che al 62? insacca su assist di Rosi. La rete viene convalidata dopo un lungo check del VAR per un presunto tocco di mano dello stesso autore del gol. Ma gli ospiti non ci stanno e al 77? trovano la rete del definitivo 1-1 con Samuele. L’attaccante, di proprietà dell’Inter, è bravissimo capitalizzare l’assist di Caso e siglare l’undicesimo gol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Mulattieri gol, ma non basta! Al 'Curi' è parità fra Perugia e Frosinone - - ACPerugiaCalcio : 32' st gol del #Frosinone #Caso serve in area #Mulattieri che di piatto destro non sbaglia #PERFRO 1-1… - sierolone : RT @fungowastaken: Mulattieri ha 7 gol nelle ultime 8 pensate se avesse mantenuto questo ritmo ora starebbe al Real Madrid pisciando sull'a… - fragrassi98 : RT @fungowastaken: Mulattieri ha 7 gol nelle ultime 8 pensate se avesse mantenuto questo ritmo ora starebbe al Real Madrid pisciando sull'a… - fungowastaken : Mulattieri ha 7 gol nelle ultime 8 pensate se avesse mantenuto questo ritmo ora starebbe al Real Madrid pisciando s… -