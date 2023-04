Motomondiale | Gp Argentina | Sasaki in pole in Moto3

(Di sabato 1 aprile 2023) Termas de Rio Hondo, 1 apr. -(Adnkronos) - Ayumucentra laposition del Gp d'nella classe Moto. Il giapponese, in sella a una Husqvarna gira in 1'48"539 precedendo il turco della Ktm Deniz Oncu (1'49"142) e il brasiliano Diogo Moreira (1'49"214) anche lui su Ktm. Il migliore degli italiani è Andrea Migno (Honda) nono a oltre un secondo da

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianatamantini : MOTO3 - Pole position a Portimao, la replica in Argentina. Ayumu Sasaki si riprende la prima casella Moto3, Andrea… - corsedimoto : MOTO3 - Pole position a Portimao, la replica in Argentina. Ayumu Sasaki si riprende la prima casella Moto3, Andrea… - Corriere : MotoGp Argentina: Alex Marquez prima pole della carriera, Bagnaia terzo - Luxgraph : Alex Marquez, paura in Argentina: moto in fiamme durante le qualifiche - Luxgraph : MotoGP, qualifiche Argentina: pole di Alex Marquez, Bagnaia terzo -

TERMAS DE RIO HONDO - E' Alex Marquez a prendersi la pole position nel Gran Premio d', valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Sul circuito di Termas de Rio Hondo è una prima fila tutta Ducati , con lo spagnolo seguito da Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia . ...TERMAS DE RIO HONDO - Fiamme dalla moto per Alex Marquez durante le , secondo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota spagnolo del team Gresini ha dovuto accostare durante il Q1 sul circuito ...Pole position di Alex Marquez a Termas de Rio Hondo in 1:43.881, al termine di una qualifica condizionata da una pista prima bagnata e poi via via più asciutta col passare dei minuti. In prima fila ...

MotoGP, qualifiche Argentina: pole di Alex Marquez, Bagnaia terzo Tuttosport

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race di Termas de Rio Hondo valevole per il Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo ...Termas de Rio Hondo, 1 apr. - (Adnkronos) – Ayumu Sasaki centra la pole position del Gp d’Argentina nella classe Moto. Il giapponese, in sella a una Husqvarna gira in 1’48539 precedendo il turco dell ...