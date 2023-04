Motomondiale: Gp Argentina, Binder vince la gara sprint davanti a Bezzecchi e Marini (Di sabato 1 aprile 2023) Termas de Rio Hondo, 1 apr. -(Adnkronos) - Brad Binder vince la gara sprint del Gp d'Argentina nella classe MotoGp. Il sudafricano, in sella a una Ktm, precede le Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini. Quarto posto per Franco Morbidelli con la migliore delle Yamaha, che si lascia alle spalle altre due Ducati, quella dello spagnolo Alex Marquez e quella del leader iridato e campione del mondo in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia. Settimo posto per l'Aprilia con lo spagnolo Maverick Vinales. Bagnaia mantiene la prima posizione nel Mondiale a quota 41, con un vantaggio di 13 punti su Vinales e di 16 punti su Bezzecchi Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Termas de Rio Hondo, 1 apr. -(Adnkronos) - Bradladel Gp d'nella classe MotoGp. Il sudafricano, in sella a una Ktm, precede le Ducati del team VR46 di Marcoe Luca. Quarto posto per Franco Morbidelli con la migliore delle Yamaha, che si lascia alle spalle altre due Ducati, quella dello spagnolo Alex Marquez e quella del leader iridato e campione del mondo in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia. Settimo posto per l'Aprilia con lo spagnolo Maverick Vinales. Bagnaia mantiene la prima posizione nel Mondiale a quota 41, con un vantaggio di 13 punti su Vinales e di 16 punti su

