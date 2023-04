MotoGP, nelle qualifiche è pole di Alex Marquez. Sorpresa Bezzecchi secondo (Di sabato 1 aprile 2023) Per Alex Marquez si tratta della prima pole in carriera in MotoGP. Alle spalle si piazzano due piloti italiani: 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia Leggi su itasportpress (Di sabato 1 aprile 2023) Persi tratta della primain carriera in. Alle spalle si piazzano due piloti italiani: 2°, 3° Bagnaia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Gino Rea nel paddock ed ai box del #PortugueseGP ???? #MotoGP ??? riabbracciando il team Gresini (per il quale corse i… - Sport_Fair : La griglia di partenza all'#ArgentinaGP di #MotoGP: tre italiani nelle prime quattro posizioni - Eurosport_IT : Il fratello di Marc, centra il miglior tempo nelle qualifiche sul circuito di Termas de Rio Hondo ???? #ArgentinaGP… - OA_Sport : MotoGP: le parole di Francesco Bagnaia dopo il terzo posto nelle qualifiche in Argentina - milanomagazine : Dopo la vittoria di Bagnaia a Portimao, in Argentina va in scena il secondo gran premio stagionale. A siglare il mi… -