MotoGP, Joan Mir trasferito in ospedale con un trauma cranico, a rischio per domani (Di sabato 1 aprile 2023) Prosegue l'inizio di stagione da incubo per Joan Mir. Il portacolori del team Repsol Honda, infatti, è caduto nel corso del primo giro della Sprint Race del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 e, come se non bastasse, ha concluso la sua giornata all'ospedale di Santiago del Estero per i danni riportati. Quello che è accaduto, in realtà, non è stato ripreso dalle telecamere, ma le conseguenze s. Lo spagnolo è stato portato al centro medico del circuito. quindi all'ospedale più vicino. Al portacolori del team Repsol Honda è stata effettuata una scansione radiologica completa. "Joan ha avuto una forte contusione in gara. Dopo essere stato assistito in pista, un'ambulanza lo ha prelevato e si è ripreso nei primi momenti. Ma aveva difficoltà a muoversi, quindi è stato ...

