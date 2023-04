MotoGP in tv, orari GP Argentina 2023: programma qualifiche e Sprint Race, streaming TV8 e Sky (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la prima giornata di prove libere, quest’oggi si comincia a fare veramente sul serio a Termas de Rio Hondo con le qualifiche e la Sprint Race valevoli per il Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Sabato molto intenso per la classe regina del Motomondiale con il nuovo format elaborato da Dorna per tutte le tappe del campionato. Oltre alle tradizionali prove ufficiali con in palio la pole position, ci sarà infatti anche una sorta di prologo del Gran Premio vero e proprio domenicale. La gara Sprint (con griglia di partenza stabilita dalle qualifiche) si disputa su un numero di giri dimezzato rispetto al GP e assegna punti iridati ai primi nove classificati: 12 al primo, 9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la prima giornata di prove libere, quest’oggi si comincia a fare veramente sul serio a Termas de Rio Hondo con lee lavalevoli per il Gran Premio dell’, secondo round stagionale del Mondiale. Sabato molto intenso per la classe regina del Motomondiale con il nuovo format elaborato da Dorna per tutte le tappe del campionato. Oltre alle tradizionali prove ufficiali con in palio la pole position, ci sarà infatti anche una sorta di prologo del Gran Premio vero e proprio domenicale. La gara(con griglia di partenza stabilita dalle) si disputa su un numero di giri dimezzato rispetto al GP e assegna punti iridati ai primi nove classificati: 12 al primo, 9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : Nuovo appuntamento per il Motomondiale nel weekend: ecco tutti gli orari in tv della tappa argentina in diretta su… - globne : MotoGp Argentina, orari tv – Quando e dove vedere qualifiche, sprint race e gara (Sky, Now e Tv8): A una settimana… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: MotoGp Argentina, orari tv – Quando e dove vedere qualifiche, sprint race e gara (Sky, Now e Tv8) - fattoquotidiano : MotoGp Argentina, orari tv – Quando e dove vedere qualifiche, sprint race e gara (Sky, Now e Tv8) -