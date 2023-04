MotoGp, in Argentina prima pole in carriera per Alex Marquez: terzo Pecco Bagnaia (Di sabato 1 aprile 2023) Alex Marquez si aggiudica la pole position alle qualifiche del Gran Premio di Argentina e partirà davanti a tutti per la prima volta in carriera alla gara di domenica 2 aprile. Lo spagnolo ha fatto segnare il tempo di 1’43?881, staccando Marco Bezzecchi (Ducati) di 0?172. Solo Ducati tra i primi tre, con Pecco Bagnaia, campione del mondo, che ha chiuso terzo a +0?858. Molto staccati tutti gli altri: la Yamaha di Franco Morbidelli si piazza al quarto posto. L’inizio della gara è stato condizionato dalla pista bagnata, asciugatasi poi con il passare del tempo. Marquez ha parlato ai microfoni di Sky dopo la pole: “Non è stato facile”, afferma il pilota Ducati, “Il team ha fatto un lavoro incredibile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023)si aggiudica laposition alle qualifiche del Gran Premio die partirà davanti a tutti per lavolta inalla gara di domenica 2 aprile. Lo spagnolo ha fatto segnare il tempo di 1’43?881, staccando Marco Bezzecchi (Ducati) di 0?172. Solo Ducati tra i primi tre, con, campione del mondo, che ha chiusoa +0?858. Molto staccati tutti gli altri: la Yamaha di Franco Morbidelli si piazza al quarto posto. L’inizio della gara è stato condizionato dalla pista bagnata, asciugatasi poi con il passare del tempo.ha parlato ai microfoni di Sky dopo la: “Non è stato facile”, afferma il pilota Ducati, “Il team ha fatto un lavoro incredibile, ...

