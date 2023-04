MotoGP, Franco Morbidelli: “Bellissima sensazione tornare là davanti, ma non possiamo gasarci troppo” (Di sabato 1 aprile 2023) Franco Morbidelli batte un colpo e torna protagonista per un giorno in occasione del sabato di Termas de Rio Hondo nel weekend valevole per il Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. L’italo-brasiliano della Yamaha è andato forte sia in qualifica su pista umida che nella Sprint Race sull’asciutto, centrando due quarti posti che fanno ben sperare in prospettiva futura. “È stata una Bellissima sensazione tornare lì davanti ed essere primo, anche se per poco tempo. Lottare con i top rider e avere questa sensazione di poter fare qualcosa di interessante è stato bellissimo. Sono veramente stracolmo di gioia. Riuscivo ad essere efficace oggi, ed è la cosa più importante. Adesso rimango concentrato per la gara di domani ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)batte un colpo e torna protagonista per un giorno in occasione del sabato di Termas de Rio Hondo nel weekend valevole per il Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale. L’italo-brasiliano della Yamaha è andato forte sia in qualifica su pista umida che nella Sprint Race sull’asciutto, centrando due quarti posti che fanno ben sperare in prospettiva futura. “È stata unalìed essere primo, anche se per poco tempo. Lottare con i top rider e avere questadi poter fare qualcosa di interessante è stato bellissimo. Sono veramente stracolmo di gioia. Riuscivo ad essere efficace oggi, ed è la cosa più importante. Adesso rimango concentrato per la gara di domani ...

