MotoGP, Fabio Quartararo: “Non mi sono sentito a mio agio con la moto, devo migliorare 3-4 curve” (Di sabato 1 aprile 2023) Fabio Quartararo chiude la sua Sprint Race del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di motoGP 2023, con il morale sotto i tacchi. Il portacolori del team Yamaha, infatti, si è dovuto accontentare del nono posto, ben distante sia dalle posizioni che contano, sia dal compagno di scuderia Franco Morbidelli. Un sabato grigio per il campione del mondo 2021, che conferma un andamento davvero difficoltoso per la sua M1 in questo primo scorcio di annata. “Ho iniziato male – racconta ai microfoni di Sky Sport – Il primo giro non è andato come volevo, peccato perché il passo non era male, anzi era migliorato rispetto a ieri, ma nel complesso non mi sono sentito bene con la mia moto”. Il nativo di Nizza racconta, nello specifico, quali sono ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)chiude la sua Sprint Race del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023, con il morale sotto i tacchi. Il portacolori del team Yamaha, infatti, si è dovuto accontentare del nono posto, ben distante sia dalle posizioni che contano, sia dal compagno di scuderia Franco Morbidelli. Un sabato grigio per il campione del mondo 2021, che conferma un andamento davvero difficoltoso per la sua M1 in questo primo scorcio di annata. “Ho iniziato male – racconta ai microfoni di Sky Sport – Il primo giro non è andato come volevo, peccato perché il passo non era male, anzi era migliorato rispetto a ieri, ma nel complesso non mibene con la mia”. Il nativo di Nizza racconta, nello specifico, quali...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Fabio Quartararo COMMUOVENTE. 1° giro di Warm Up (ricordo, ridotto a 10') si ferma la sua M1. Anziché bestemmiare,… - OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Non mi sono sentito a mio agio con la moto, devo migliorare 3-4 curve” - - iIoveIHateU : RT @OffTrack_FR: ?? BRAD BINDER REMPORTE LA SPRINT EN ARGENTINE ! ?? Il s'impose devant Marco Bezzecchi et Luca Marini. Fabio Quartararo P9… - MAXXESS_France : Parti 15? ?? 1er ! Brad Binder remporte le #TissotSprint ! ?? Johann Zarco P13 et Fabio Quartararo P9 entre dans les… - mistercertif : ?? Binder devance les Italiens Bezzecchi, Marini et Morbidelli. FabioQ20 est 9ème. MotoGP ArgentinaGP -