Motogp, Binder si assicura la sprint race. Bagnaia al sesto posto (Di sabato 1 aprile 2023) Il sudafricano Brad Binder , su Ktm, ha vinto la sprint race a Termas de Rio Hondo, alla vigilia del Gp d'Argentina , seconda prova del Mondiale Motogp 2023. Alle sue spalle si sono classificati i piloti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MAXXESS_France : Parti 15? ?? 1er ! Brad Binder remporte le #TissotSprint ! ?? Johann Zarco P13 et Fabio Quartararo P9 entre dans les… - P300it : MotoGP | GP Argentina 2023, Gara Sprint: rimonta sensazionale di Brad Binder, sua la gara corta di Termas de Rio Ho… - mistercertif : ?? Binder devance les Italiens Bezzecchi, Marini et Morbidelli. FabioQ20 est 9ème. MotoGP ArgentinaGP - serieB123 : MotoGp in Argentina, gara sprint: vince Binder su Bezzecchi e Marini. Sesto Bagnaia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGp: Argentina, Binder vince la gara sprint, sesto Bagnaia -