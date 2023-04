MotoGP, Bezzecchi dopo il secondo posto nella sprint race: “Con la bagarre iniziale ho perso un po’ di tempo, domani ci riproviamo” (Di sabato 1 aprile 2023) Ma che spettacolo! Marco Bezzecchi ha conquistato la seconda posizione nella sprint race del GP D’Argentina, secondo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di MotoGP in scena questo weekend presso l’autodromo Termas de Río Hondo. Il pilota italiano, in sella alla Ducati, ha raccolto un ritardo di +0.072. rispetto a Brad Binder, vincitore della corsa in 19:56.873 , dando spettacolo in una rincorsa verso il primo posto tentata fino all’ultimo giro. Una gara splendida quella condotta dal nativo di Rimini, affrontata con tattica e con intelligenza. Proprio nei commenti a caldo in mixed zone, Marco ha rilasciato una breve dichiarazione dove ha parlato della propria prova: “È stato davvero bello, purtroppo la bagarre all’inizio è stata dura e io ho ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Ma che spettacolo! Marcoha conquistato la seconda posizionedel GP D’Argentina,appuntamento del Campionato Mondiale 2023 diin scena questo weekend presso l’autodromo Termas de Río Hondo. Il pilota italiano, in sella alla Ducati, ha raccolto un ritardo di +0.072. rispetto a Brad Binder, vincitore della corsa in 19:56.873 , dando spettacolo in una rincorsa verso il primotentata fino all’ultimo giro. Una gara splendida quella condotta dal nativo di Rimini, affrontata con tattica e con intelligenza. Proprio nei commenti a caldo in mixed zone, Marco ha rilasciato una breve dichiarazione dove ha parlato della propria prova: “È stato davvero bello, purtroppo laall’inizio è stata dura e io ho ...

