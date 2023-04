MotoGp Argentina | Alex Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Bagnaia

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Tre Ducati ai primi tre posti al via del Gp d’, al termine di una qualifica condizionata da una pista prima bagnata e poi via via più asciutta col passare dei minuti. Sul circuito di Termas de Rio Hondo a conquistare laposition, la prima della carriera, è lo spagnolocon il tempo di 1’43?881a tre piloti italiani: Marco(1’44?053), Francesco ‘Pecco’(1’44?739) e Franco Morbidelli (1’45?982) con la Yamaha. Quinto tempo per l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (1’46?236). Alle 20 si torna in pista per la gara sprint. L'articolo proviene da Italia Sera.

