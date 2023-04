Moto3, altra pole di Sasaki in Argentina! Migno nono e migliore degli azzurri (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo una Q2 per lui sonnecchiante, Ayumu Sasaki si prende la pole position nel Gran Premio d’Argentina di Moto3. Il giapponese ottiene la seconda partenza al palo consecutiva della stagione sulla sua Husqvarna, con il crono di 1:48.539, andando anche vicinissimo al record della pista, scrollandosi di dosso tutti coloro che gli erano alle spalle per la scia e distanziando di netto gli avversari. Poiché la prima fila viene completata da Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), proveniente dalla Q1, che si becca però 603 millesimi, e con lui il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets KTM), lontano 675 millesimi. La seconda fila viene aperta da Ivan Ortolà (Angelus MTA), a +775 millesimi dal primo posto di Sasaki, seguito dal duo Leopard Jaume Masià (+805 millesimi)-Tatsuki Suzuki (+878 millesimi). Il miglior italiano quest’oggi è ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo una Q2 per lui sonnecchiante, Ayumusi prende laposition nel Gran Premio d’Argentina di. Il giapponese ottiene la seconda partenza al palo consecutiva della stagione sulla sua Husqvarna, con il crono di 1:48.539, andando anche vicinissimo al record della pista, scrollandosi di dosso tutti coloro che gli erano alle spalle per la scia e distanziando di netto gli avversari. Poiché la prima fila viene completata da Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), proveniente dalla Q1, che si becca però 603 millesimi, e con lui il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets KTM), lontano 675 millesimi. La seconda fila viene aperta da Ivan Ortolà (Angelus MTA), a +775 millesimi dal primo posto di, seguito dal duo Leopard Jaume Masià (+805 millesimi)-Tatsuki Suzuki (+878 millesimi). Il miglior italiano quest’oggi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Moto3, altra pole di Sasaki in Argentina! Migno nono e migliore degli azzurri - - biagio4658 : Sasaki clamoroso. Di un'altra categoria come chi è salito in Moto2 dalla Moto3 -