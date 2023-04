Moto2, Alonso Lopez centra la pole del GP d’Argentina davanti a Canet, 5° Acosta, 6° Vietti, 8° Arbolino (Di sabato 1 aprile 2023) Alonso Lopez estrae il proverbiale “coniglio dal cilindro” e, proprio in extremis, centra la pole position del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, la pioggia è ormai un lontano ricordo e i piloti possono spingere al massimo sull’asfalto nuovamente asciutto e le sorprese non mancano, con il poleman che arriva all’ultimo tentativo senza un tempo a referto e, nonostante tutto, si supera e centra la migliore prestazione. Come detto quindi lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) ha fatto segnare un ottimo 1:42.472 realizzato proprio sotto la bandiera a scacchi, quindi secondo il suo connazionale Aron Canet (Kalex Pons) a 41 millesimi, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)estrae il proverbiale “coniglio dal cilindro” e, proprio in extremis,laposition del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, la pioggia è ormai un lontano ricordo e i piloti possono spingere al massimo sull’asfalto nuovamente asciutto e le sorprese non mancano, con ilman che arriva all’ultimo tentativo senza un tempo a referto e, nonostante tutto, si supera ela migliore prestazione. Come detto quindi lo spagnolo(Boscoscuro Speed Up) ha fatto segnare un ottimo 1:42.472 realizzato proprio sotto la bandiera a scacchi, quindi secondo il suo connazionale Aron(Kalex Pons) a 41 millesimi, mentre ...

