Moto GP | Vinales | “Non mi sono accorto del tocco con Bezzecchi | nella Sprint Race devi partire davanti”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) Una gara complicata per Maverick, piazzatosi al settimo postodel GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2023 diGP in scena questo weekend presso il Termas de Rio Hondo. Il nativo di Figures, rallentato da una partenza complicata, ha espresso un suo giudizio sulla prova in mixed zone, ammettendo ai microfoni di Sky Sport di non essersidel piccolo scontro conche gli ha fatto perdere l’aletta della sua: “Non mi erodel. Di sicuro dai dati lanon andava e non capivo il motivo.contento del risultato, peccato che all’ultimo giro ho provato a stare su Pecco ma domani ci riproviamo“. Lo spagnolo ha ...