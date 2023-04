Morte Ada d' Adamo | ' Come d' aria' è un' inno alla cura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeo61 : @piediniSoli @Stefania_67 @ada_edo Sai cosa sono questi ntelligentOne? Vuoi vedere le date di morte? Son tutti vacc… - totoh_ada : giorno 127 solo cosa cazzo ci fa quel coglione di @y2kalbee nel ''''MIO'''' discord che lo odio a morte?! - Izzy741 : @Stefania_67 @ada_edo Da ospedale capoluogo lombardo, dottore immunologo sta raccogliendo e confronta i casi di mal… -

È morta nella sua casa di Roma la scrittriced'Adamo. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 ...Così la Fondazione Goffredo e Maria Bellonci che gestisce il Premio: "Ladid'Adamo ci rattrista profondamente. Non c'è stato il tempo di conoscerla, eppure l'abbiamo amata grazie al suo ...Lo ha comunicato ufficialmente la Fondazione Goffredo e Maria Bellonci che gestisce il Premio, che in una nota afferma: 'Ladid'Adamo ci rattrista profondamente. Non c'è stato il tempo di ...

La scrittrice Ada D’Adamo è morta a 55 anni: il suo libro rimane in gara al Premio Strega 2023 Virgilio Notizie

È morta la scrittrice Ada D'Adamo a 55 anni: malata da tempo, era appena entrata tra i 12 semifinalisti del Premio Strega 2023 con il suo romanzo d'esordio.A dare la notizia è stata la sua casa editrice: “Solo due giorni fa festeggiavamo la candidatura allo Strega del suo libro. Oggi piangiamo la sua scomparsa" ...