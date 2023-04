Moreno contro Miss Simpatia: la cantante è stata prosciolta dall’accusa di diffamazione (Di sabato 1 aprile 2023) La cantante Miss Simpatia, nome d’arte di Sandra Piacentini, è stata prosciolta dall’accusa di diffamazione dopo la denuncia di Moreno Donadoni, il rapper vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2013, che nel 2018 aveva deciso di denunciare la collega per diffamazione. Il motivo? Rispondere per le rime a un ‘dissing’, e cioè a una vendetta musicale, non è una diffamazione se la risposta è immediata. La diatriba fra i due inizia nel 2018 quando Moreno pubblica il suo singolo Very caldo free style: nella canzone dà della prostituta a Miss Simpatia, senza nominarla direttamente ma facendo intendere con varie allusioni che sia proprio lei il bersaglio delle sue offese. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) La, nome d’arte di Sandra Piacentini, èdidopo la denuncia diDonadoni, il rapper vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2013, che nel 2018 aveva deciso di denunciare la collega per. Il motivo? Rispondere per le rime a un ‘dissing’, e cioè a una vendetta musicale, non è unase la risposta è immediata. La diatriba fra i due inizia nel 2018 quandopubblica il suo singolo Very caldo free style: nella canzone dà della prostituta a, senza nominarla direttamente ma facendo intendere con varie allusioni che sia proprio lei il bersaglio delle sue offese. ...

