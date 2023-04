“Moondrone” è la nuova canzone di Giovanni Truppi (Di sabato 1 aprile 2023) MILANO – Una dichiarazione d’amore senza compromessi e senza difese. , uscita venerdì 31 marzo per Virgin Music Las / Universal Music Italia. Dopo “Alcune considerazioni”, “Le persone e le cose” e “La felicità”, “Moondrone” è il quarto estratto dal nuovo disco del cantautore napoletano, “Infinite possibilità per esseri finiti”, che uscirà venerdì 28 aprile. Prodotta da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è una canzone che mette le “viscere sul tavolo”, come diceva Andrea Pazienza, e che tra soundscape e suoni sintetici, tra cantato e spoken word, racconta con potente poesia un sentimento puro e travolgente. Quell’amore così autentico e totalizzante da rendere la vita costantemente attraversata dal pensiero e dall’immagine di un’altra persona, così forte da desiderare di non vederne mai la fine: “vorrei morire prima io di te / per non restare mai senza ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 aprile 2023) MILANO – Una dichiarazione d’amore senza compromessi e senza difese. , uscita venerdì 31 marzo per Virgin Music Las / Universal Music Italia. Dopo “Alcune considerazioni”, “Le persone e le cose” e “La felicità”, “” è il quarto estratto dal nuovo disco del cantautore napoletano, “Infinite possibilità per esseri finiti”, che uscirà venerdì 28 aprile. Prodotta da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è unache mette le “viscere sul tavolo”, come diceva Andrea Pazienza, e che tra soundscape e suoni sintetici, tra cantato e spoken word, racconta con potente poesia un sentimento puro e travolgente. Quell’amore così autentico e totalizzante da rendere la vita costantemente attraversata dal pensiero e dall’immagine di un’altra persona, così forte da desiderare di non vederne mai la fine: “vorrei morire prima io di te / per non restare mai senza ...

