Monza - Lazio | probabili formazioni | consigli fantacalcio Gioca Cataldi?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazionewsEu : Monza, le parole di Palladino in conferenza - Tutfantacalcio : ??#MONZA, conferenza stampa: ?? - mastelli93 : @AndreCardi #PronoTwitter28 Cremonese-Atalanta 0-2 Inter-Fiorentina 2-1 Juventus-Verona 3-0 Bologna-Udinese 1-1 Mon… - Roberto83496502 : RT @rvotebannate: Pronostici di questo weekend: Inter-Fiorentina 2-1 Juventus-Verona 2-0 Monza-Lazio 1-3 Napoli-Milan 1-3 E con questo vi… - SarnoRaffaele : RT @PdiCalcio: Serie A: N° Ammonizioni dopo 27 Giornate Sampdoria 82 Verona 73 Milan 68 Spezia 68 Cremonese 64 Udinese 63 Empoli 63 Atalan… -

- NelSensi dovrebbe tornare a centrocampo, affiancato da Machin . Birindelli titolare sulla fascia destra. In casadubbio terzini: Lazzari rischia, idea Hysaj a destra con Pellegrini a sinistra.IL PROGRAMMA Sabato 1 aprile Cremonese - Atalanta: ore 15 Inter - Fiorentina: ore 18 Juventus - Verona: ore 20.45 Domenica 2 aprile Bologna - Udinese: ore 12.30: ore 15 Spezia - ......30SRF Ascoli U19 - Ternana U19 14:00SRF Como U19 - Genoa U19 14:30SRF AlbinoLeffe U19 - Alessandria U19 15:00SRF Crotone U19 -U19 15:00SRF FeralpiSalò U19 - Spal U19 15:00SRFU19 - ...

MONZA-LAZIO: RECORD STORICO PRESENZE ALL'U-POWER STADIUM - Sportmediaset Sport Mediaset

Senza l'Europa questa Lazio può puntare a questo traguardo ma servirà la giusta ... Mister Sarri, è intervenuto in conferenza stampa, per presentare la delicata gara di domani contro il Monza di ...MONZA LAZIO PALLADINO CONFERENZA - Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Lazio. "All'andata abbiamo giocato davvero bene. Da li ...