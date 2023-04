Mkhitaryan: «Mi sento responsabile. Ci manca la tranquillità» (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i giocatori dell’Inter davanti alle telecamere di Dazn è andato Henrikh Mkhitaryan: le sue parole nel post partita di Inter-Fiorentina. tranquillità ? Le parole di Henrikh Mkhitaryan a Dazn nel post-partita di Inter-Fiorentina: «Non segniamo da tre partite. Potevamo chiuderla già dal primo tempo, facendo 3-4 gol. Mi sento responsabile, sono colpevole di non aver segnato. Dobbiamo essere più sereni. Ancora non rivedo l’azione, la analizzerò. Potevo passarla a Lukaku ma ero concentrato sul possibile gol. Penso che non è solo la cattiveria che manca. Abbiamo bisogno di tranquillità, dobbiamo essere lucidi e sereni. Ci manca serenità. Perché non ci riusciamo? Perché vogliamo troppo. È normale. Non puoi essere tranquillo con troppa adrenalina. Siamo una ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i giocatori dell’Inter davanti alle telecamere di Dazn è andato Henrikh: le sue parole nel post partita di Inter-Fiorentina.? Le parole di Henrikha Dazn nel post-partita di Inter-Fiorentina: «Non segniamo da tre partite. Potevamo chiuderla già dal primo tempo, facendo 3-4 gol. Mi, sono colpevole di non aver segnato. Dobbiamo essere più sereni. Ancora non rivedo l’azione, la analizzerò. Potevo passarla a Lukaku ma ero concentrato sul possibile gol. Penso che non è solo la cattiveria che. Abbiamo bisogno di, dobbiamo essere lucidi e sereni. Ciserenità. Perché non ci riusciamo? Perché vogliamo troppo. È normale. Non puoi essere tranquillo con troppa adrenalina. Siamo una ...

