Million Day estrazione delle 13 di sabato 1 aprile 2023 | i numeri vincenti di oggi

(Di sabato 1 aprile 2023) IlDay raddoppia, ecco l’ore 13 di. Scopriamo iestrattiDay divenerdì 31 marzo. L’delDay arriverà puntuale alle 13, poi come sempre ci sarà quella20.30. Ma come funziona il concorso? La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha un montepremi di un milione di euro: indovinare idella cinquina è quindi il sogno dei giocatori, che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Durante la preparazione della schedina, l’utente può scegliere, come si legge sul regolamento ufficiale, fra tre modalità di gioco: Giocata singola: il giocatore può compilare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Sabato 1 Aprile 2023, numeri vincenti in… - infoitcultura : Due estrazioni Million Day 31 marzo 2023: i numeri vincenti - zazoomblog : Million Day oggi 31 marzo 2023: ecco i numeri vincenti di stasera - #Million #marzo #2023: #numeri… - Fernand32198086 : vinci casa e million day gratis per il 1 aprile 2023 - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Venerdì 31 Marzo 2023, numeri vincenti in… -

... 15 arresti per gli scontri con la Casertana 1 Aprile Zerottonove Salerno: arrestato dopo tentato furto in supermercato 1 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazione ...... 15 arresti per gli scontri con la Casertana 1 Aprile Zerottonove Salerno: arrestato dopo tentato furto in supermercato 1 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazione ...Fonte foto: centrometeoitaliano.it EstrazioniExtra di oggi e di stasera, sabato 1 aprile 2023: numeri vincenti Eccoci giunti per un nuovo appuntamento con la lotteria quotidianache raddoppia. Oggi, sabato 1 aprile ...

Nuovo appuntamento con il concorso che mette in palio ogni giorno un milione di euro Il Million Day ha raddoppiato l'appuntamento con la fortuna. Ogni ...Ecco la novità: la doppia estrazione a caccia della fortuna. La prima alle 13 e poi, quella tradizionale, delle 20,30 per provare a mettere a segno il grande colpo milionario: ...