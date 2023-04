Millie Bobby Brown da Stranger Things all’editoria: a breve il primo romanzo (Di sabato 1 aprile 2023) Millie Bobby Brown pubblicherà a breve il suo primo romanzo. L’attrice di Stranger Things ed Enola Holmes è pronta a condividere la sua opera prima con tutto il mondo. Si intitola Nineteen Steps il suo primo romanzo e la storia narrata trae forte ispirazione da quella di sua nonna. Dopo aver incantato il pubblico di Netflix dapprima come protagonista di Stranger Things e poi con Enola Holmes, Millie Bobby Brown si è concessa anche una nuova esperienza in campo beauty fondando il suo marchio di bellezza per la cura della pelle. E, non contenta, ha sperimentato anche un nuovo capitolo della sua carriera. Attrice, imprenditrice e adesso ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 aprile 2023)pubblicherà ail suo. L’attrice died Enola Holmes è pronta a condividere la sua opera prima con tutto il mondo. Si intitola Nineteen Steps il suoe la storia narrata trae forte ispirazione da quella di sua nonna. Dopo aver incantato il pubblico di Netflix dapprima come protagonista die poi con Enola Holmes,si è concessa anche una nuova esperienza in campo beauty fondando il suo marchio di bellezza per la cura della pelle. E, non contenta, ha sperimentato anche un nuovo capitolo della sua carriera. Attrice, imprenditrice e adesso ...

