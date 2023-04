Milano, migliaia di persone in piazza Duomo in difesa del servizio sanitario nazionale: “Rischia di sparire. Non possiamo diventare gli Usa” (Di sabato 1 aprile 2023) In centinaia in piazza Duomo a Milano per la manifestazione per la salvezza del servizio sanitario nazionale pubblico, “Sani come un pesce?”, nell’ambito della Giornata Europea contro la commercializzazione della salute. “La necessità di scendere in piazza viene dallo stato di degrado del servizio sanitario pubblico e dalla deriva privatistica che negli ultimi tempi sta producendo la fuga degli operatori e servizi sempre più problematici per i cittadini”. Questo quanto dichiarato da Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica. Hanno preso parola anche lo scrittore Moni Ovadia e il medico di medicina generale Andrea Mangiagalli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) In centinaia inper la manifestazione per la salvezza delpubblico, “Sani come un pesce?”, nell’ambito della Giornata Europea contro la commercializzazione della salute. “La necessità di scendere inviene dallo stato di degrado delpubblico e dalla deriva privatistica che negli ultimi tempi sta producendo la fuga degli operatori e servizi sempre più problematici per i cittadini”. Questo quanto dichiarato da Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica. Hanno preso parola anche lo scrittore Moni Ovadia e il medico di medicina generale Andrea Mangiagalli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

