Milan, sulla trequarti serve di più: solo 5 gol e 3 assist in tre. E a Napoli c'è Krunic (Di sabato 1 aprile 2023) Il problema ormai è annoso. solo che - problema nel problema - il Milan era fortemente convinto di averlo risolto con il mercato estivo 2022. E invece prego, ripassare: per avere soluzioni ormai ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Il problema ormai è annoso.che - problema nel problema - ilera fortemente convinto di averlo risolto con il mercato estivo 2022. E invece prego, ripassare: per avere soluzioni ormai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Nuova sconfitta della #FIGC al #TAR: entro 30 giorni l’organismo presieduto da Gabriele #Gravina dovrà consegnare… - MarcelloChirico : #Juventus sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a #Massara, che potrebbe l… - sportli26181512 : Milan, sulla trequarti serve di più: solo 5 gol e 3 assist in tre. E a Napoli c’è Krunic: Milan, sulla trequarti se… - Dott_Coccia : RT @MatteoMascia13: Avendo 40 punti di penalizzazione, anche se venissero restituiti i 15, se ne avrebbero comunque 25 in meno. Intanto su… - NapoliAddict : Milan, sulla trequarti serve di più: solo 5 gol e 3 assist in tre. E a Napoli c'è Krunic #Napoli… -