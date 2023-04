Milan, Pioli: «Durante la sosta ho detto ai miei ragazzi che non è cambiato niente» (Di sabato 1 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa. sosta E MOMENTO: «C’è stata l’ultima sosta prima di questi ultime 2 mesi e saranno decisivi. Possiamo fare ancora tanto, al momento sono solo giudizi parziali. Io Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente, come lo scorso anno anche quest’anno in pochi credono in noi. Questa stagione potrà essere positiva, addirittura gloriosa, o un pò negativa. Sappiamo quello che possiamo fare tra campionato e Champions League». DIFESA A 4: «C’è l’ipotesi di tornare a 4 dietro anche se ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.E MOMENTO: «C’è stata l’ultimaprima di questi ultime 2 mesi e saranno decisivi. Possiamo fare ancora tanto, al momento sono solo giudizi parziali. Iolahoaiche non è, come lo scorso anno anche quest’anno in pochi credono in noi. Questa stagione potrà essere positiva, addirittura gloriosa, o un pò negativa. Sappiamo quello che possiamo fare tra campionato e Champions League». DIFESA A 4: «C’è l’ipotesi di tornare a 4 dietro anche se ...

Calcio: Pioli, 'se domani giochiamo da Milan possiamo vincere con il Napoli' 'Se domani giochiamo da Milan possiamo vincere'. Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della trasferta del 'Maradona' contro il Napoli. 'Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno ... Pioli non teme il Napoli: 'Tutto nelle nostre mani' MILANO - " Può ancora rivelarsi una stagione glorioso la nostra, dipende tutto da cosa riusciremo a fare in questi ultimi due mesi ". Queste le parole di Stefano Pioli , allenatore del Milan , alla vigilia del big match contro il Napoli di Spalletti . " E' tutto nelle nostre mani, l'anno scorso in pochi credevano in noi. Conta quello che faremo nelle prossime ... Giornata dell'autismo: Spalletti, Pioli, Inzaghi e Allegri in campo Domenica 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'Onu. La data ... Napoli-Milan, Pioli e l'assenza di Osimhen: «All'andata lui non c'era...» La differenza tra Napoli e Milan, secondo Stefano Pioli, è innanzitutto «nella maggior continuità dei risultati che loro hanno avuto. I nostri ultimi due mesi, invece, non ...