Milan | Pioli cambia di nuovo | contro il Napoli ritorno al 4-2-3-1?

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 1 aprile 2023) La stagione della squadra di Stefanonon sta andando come si aspettava la società rossonera. Se da una parte il, che sta guardando al mercato per la prossima stagione, si trova ai quarti di Champions League, in cui affronterà il. Durante quest’annata, il Diavolo ha alternato risultati positivi a quelli negativi, in particolare da gennaio 2023 ad oggi. Il tecnico rossonero, infatti, è stato costretto are quel sistema di gioco che tante soddisfazioni gli aveva dato fino a quel momento. Stefano– @livephotosport Il passaggio alla difesa a 3 ha consentito alla squadra rossonera di trovare un equilibrio tale da poter trovare alcune vittorie importanti, quale, ad esempio, quellal’Atalanta. Il quarto posto, però, potrebbe essere a rischio dato il ...