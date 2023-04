**Migranti: Schlein, ‘da Pd mai più accordi o fondi a guardia costiera libica’** (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Il Pd non finanzierà mai più la guardia costiera libica e mai più firmerà memorandum con la guardia costiera libica. Quelli vanno chiamati come vanno chiamati: sono respingimenti collettivi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Il Pd non finanzierà mai più lalibica e mai più firmerà memorandum con lalibica. Quelli vanno chiamati come vanno chiamati: sono respingimenti collettivi”. Così la segretaria del Pd, Elly, al Festival del Domani a Modena. L'articolo CalcioWeb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Il governo pianta una bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti dei… - LaStampa : Cutro, un mese dopo. Piantedosi: “I migranti arrivano per colpa di chi li accoglie”. Schlein: “Risultati miseri” - iti_angelo : RT @AlessandraOdri: Questo è Ciccio Boccia, ricordato come uno dei peggiori Ministri italiani del passato, che Schlein vorrebbe scegliere p… - AntonCristofari : RT @AlessandraOdri: Questo è Ciccio Boccia, ricordato come uno dei peggiori Ministri italiani del passato, che Schlein vorrebbe scegliere p… - iolanda_pitti : RT @tempoweb: #Sondaggi, si sgonfia la bolla #Schlein: quanto perde. #Meloni paga gli sbarchi #31marzo #iltempoquotidiano #sondaggio #ghisl… -