Migranti | Meloni | finita era Italia che subisce e tace in Ue

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : 'Trattamento inumano dei #migranti'. '#Meloni razz...'. Ah, no... la condanna della #Cedu riguarda il #Pd. Sembra i… - fattoquotidiano : Condono, Pnrr, codice degli appalti e migranti: il Colle convoca Meloni. Il Fatto Quotidiano di domani, sabato 1 ap… - elio_vito : Il governo Meloni è passato prima da un impraticabile blocco navale a un impossibile fermare le partenze, ora dalla… - corradoformigli : La realtà è nemica della propaganda. Se n’è forse accorta anche Giorgia Meloni. La crisi migratoria, il collasso di… - flavio_famiani : RT @laura_ceruti: Bilancio governo Meloni: Migranti disastro Pnrr disastro Riforma giustizia non pervenuta, Bambini senza genitori, Pug… -

... perché questo è un danno prima di tutto per i tantiche ne avrebbero potuto beneficiare". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in una intervista al 'Messaggero Veneto'."...... ci sono il capitoloe le tensioni con Parigi non abbiano aiutato a creare un clima ... Paolo Gentiloni, che proprio in questi giorni è a Roma ha sollecitatoad accelerare i tempi sul ...Da una parte si evitava il rischio di affrontare temi come la ripartizione deio la ... Da quando però il governoha portato il problema al cuore dell'Europa, questa seconda opportunità ...

A palazzo Chigi lo definiscono «un ampio giro d’orizzonte». Un tagliando sull’agenda di governo che, spiegano, «è nella natura delle cose» e ha toccato ...A distanza di dieci giorni Sergio Mattarella e Giorgia Meloni sono tornati ad incontrarsi al Quirinale. Lo scorso 22 marzo il capo dello Stato aveva ricevuto ...