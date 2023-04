Mignani: “Vittoria importante e non scontata, ora contano le motivazioni” (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBari – Al termine della sfida di Serie B contro il Benevento, Michele Mignani ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Bari dopo la gara contro i giallorossi di Roberto Stellone. Benevento – Abbiamo affrontato una squadra affamata di punti, che è stata in campo in maniera organizzata. Essere riusciti a portare a casa i tre punti è importantissimo. Di scontato non c’è mai niente. Quando vinci le partite, vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo ci ha agevolato la superiorità numerica. I ragazzi stanno dando tutto quello che hanno, ci vogliono tante motivazioni perché in questo periodo è difficile vedere il calcio champagne. Folorunsho – La motivazione che aveva quando è entrato era altissima, si vedeva che voleva mangiarsi il campo. Chi ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBari – Al termine della sfida di Serie B contro il Benevento, Micheleha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Bari dopo la gara contro i giallorossi di Roberto Stellone. Benevento – Abbiamo affrontato una squadra affamata di punti, che è stata in campo in maniera organizzata. Essere riusciti a portare a casa i tre punti è importantissimo. Di scontato non c’è mai niente. Quando vinci le partite, vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo ci ha agevolato la superiorità numerica. I ragazzi stanno dando tutto quello che hanno, ci vogliono tanteperché in questo periodo è difficile vedere il calcio champagne. Folorunsho – La motivazione che aveva quando è entrato era altissima, si vedeva che voleva mangiarsi il campo. Chi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Borderline_24 : Il Bari torna alla vittoria, ma quanta fatica! Il risultato non deve trarre in inganno: per gli uomini di Mignani n… - Borderline_24 : La squadra di Mignani torna alla vittoria e si riprende il terzo posto. Il Benevento chiude in nove uomini… - Orgoglio_Barese : La squadra di Mignani torna alla vittoria e si riprende il terzo posto. Il Benevento chiude in nove uomini… -