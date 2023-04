Migliaia in piazza contro il codice appalti: “Si torna agli anni ’70”. Salvini: “Mafia e morti sul lavoro? Chi lo dice è in malafede o ignorante” (Di sabato 1 aprile 2023) Migliaia di lavoratori del settore edilizio in piazza a Roma, Torino, Napoli, Palermo, Cagliari per una giornata di mobilitazione contro il nuovo codice appalti del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Una follia” che “mette a rischio la sicurezza” e “ci porta indietro agli anni Settanta” dicono Cgil e Uil. Alle manifestazioni – che erano nate come protesta contro i provvedimenti del governo sul superbonus, sui quali hanno insistito molti cartelli e striscioni – hanno partecipato tra gli altri il leader del M5s Giuseppe Conte e le dirigenti del Pd Chiara Braga e Chiara Gribaudo. “Siamo qui con i lavoratori edili per affermare la necessità che il lavoro debba essere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023)di lavoratori del settore edilizio ina Roma, Torino, Napoli, Palermo, Cari per una giornata di mobilitazioneil nuovodel ministro delle Infrastrutture Matteo. “Una follia” che “mette a rischio la sicurezza” e “ci porta indietroSettanta” dicono Cgil e Uil. Alle manifestazioni – che erano nate come protestai provvedimenti del governo sul superbonus, sui quali hanno insistito molti cartelli e striscioni – hanno partecipato tra gli altri il leader del M5s Giuseppe Conte e le dirigenti del Pd Chiara Braga e Chiara Gribaudo. “Siamo qui con i lavoratori edili per affermare la necessità che ildebba essere un ...

