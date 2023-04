Miami Open, impresa Sinner con Alcaraz: l’Azzurro vola in finale (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner in finale all’Atp Masters 1000 di Miami 2023. l’Azzurro, testa di serie numero 10, batte in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, per 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 dopo una battaglia di 3h01? e va in finale, dove affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che si aggiudica il derby con Karen Kachanov per 7-6 (7-5), 3-6, 6-3. Sinner, 21 anni, compie un capolavoro recuperando un set di svantaggio e annullando 2 palle break sul 3-4 del secondo set. Da quel momento, l’Azzurro conquista 19 punti su 21 aggiudicandosi il secondo set e volando sul 2-0 nella terza e decisiva frazione. Alcaraz ha a disposizione una palla break nel sesto game ma non completa la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023) Jannikinall’Atp Masters 1000 di2023., testa di serie numero 10, batte in semilo spagnolo Carlos, numero 1 del tabellone, per 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 dopo una battaglia di 3h01? e va in, dove affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che si aggiudica il derby con Karen Kachanov per 7-6 (7-5), 3-6, 6-3., 21 anni, compie un capolavoro recuperando un set di svantaggio e annullando 2 palle break sul 3-4 del secondo set. Da quel momento,conquista 19 punti su 21 aggiudicandosi il secondo set endo sul 2-0 nella terza e decisiva frazione.ha a disposizione una palla break nel sesto game ma non completa la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Jannik Sinner vola in finale al Miami Open! Ha sconfitto ancora Alcaraz. Il tennista italiano si è imposto nelle s… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Miami Open, impresa Sinner con Alcaraz: l’Azzurro vola in finale - angelo_perfetti : Miami Open, impresa Sinner con Alcaraz: l’Azzurro vola in finale - TOSADORIDANIELA : RT @fanpage: Jannik Sinner vola in finale al Miami Open! Ha sconfitto ancora Alcaraz. Il tennista italiano si è imposto nelle semifinali d… - camilla1960 : RT @fanpage: Jannik Sinner vola in finale al Miami Open! Ha sconfitto ancora Alcaraz. Il tennista italiano si è imposto nelle semifinali d… -