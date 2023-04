Miami Open, Alcaraz - Sinner 7 - 6 4 - 6 2 - 6: gli highlights (Di sabato 1 aprile 2023) Impresa di Jannik Sinner, capace di battere in rimonta un Carlos Alcaraz (6 - 7, 6 - 4, 6 - 2) a tratti mostruoso nella semifinale del Masters 1000 di Miami ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Impresa di Jannik, capace di battere in rimonta un Carlos(6 - 7, 6 - 4, 6 - 2) a tratti mostruoso nella semifinale del Masters 1000 di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Jannik Sinner vola in finale al Miami Open! Ha sconfitto ancora Alcaraz. Il tennista italiano si è imposto nelle s… - fiorenrina : @mikzeno In diretta, pago mensilmente. Quando non ci sono tornei, blocco l abbonamento e lo riattivo quando ci sono… - scommesse_it : Sinner e il colpo dell’anno, con Alcaraz è show assoluto: gli highlights - olivieripennesi : RT @fanpage: Al termine della sfida che ha scomodato anche gli spettatori al Miami Open, Alcaraz si è avvicinato a Sinner e nel salutarlo g… - fanpage : Al termine della sfida che ha scomodato anche gli spettatori al Miami Open, Alcaraz si è avvicinato a Sinner e nel… -