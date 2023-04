MG - La gamma per lItalia, in attesa della nuova roadster - FOTO GALLERY (Di sabato 1 aprile 2023) In Italia, nel 2022, il marchio MG ha messo a segno 7.375 immatricolazioni: parliamo di numeri non ancora elevati in senso assoluto, ma di circa otto volte superiori a quelli del 2021, fermi a poco più di 900 unità. Una progressione notevole per lo storico brand di origine britannica del gruppo cinese Saic, che nel frattempo ha portato a un centinaio gli showroom presenti nella Penisola, puntando a raggiungere l'1,5% della quota di mercato in questo 2023, contro lo 0,56% registrato lo scorso anno (dati Unrae). La ricetta, già nota, prevede prezzi ragionevoli e buoni equipaggiamenti fin dalle versioni entry level. E se le MG oggi più vendute sono a ruote alte (ma l'offerta generalista copre anche formati più "bassi") c'è grande attesa per la Cyberster, che segnerà il ritorno della Casa tra i produttori di vetture scoperte, un genere da ... Leggi su quattroruote (Di sabato 1 aprile 2023) In Italia, nel 2022, il marchio MG ha messo a segno 7.375 immatricolazioni: parliamo di numeri non ancora elevati in senso assoluto, ma di circa otto volte superiori a quelli del 2021, fermi a poco più di 900 unità. Una progressione notevole per lo storico brand di origine britannica del gruppo cinese Saic, che nel frattempo ha portato a un centinaio gli showroom presenti nella Penisola, puntando a raggiungere l'1,5%quota di mercato in questo 2023, contro lo 0,56% registrato lo scorso anno (dati Unrae). La ricetta, già nota, prevede prezzi ragionevoli e buoni equipaggiamenti fin dalle versioni entry level. E se le MG oggi più vendute sono a ruote alte (ma l'offerta generalista copre anche formati più "bassi") c'è grandeper la Cyberster, che segnerà il ritornoCasa tra i produttori di vetture scoperte, un genere da ...

