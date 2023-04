Metropolita monastero Kiev,'accusato di aver maledetto Zelensky' (Di sabato 1 aprile 2023) Il Metropolita Pavel, vicario del monastero di Kiev Pechersk Lavra ha riferito di aver ricevuto questa mattina un mandato di perquisizione da parte delle autorità ucraine, come riporta l'agenzia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) IlPavel, vicario deldiPechersk Lavra ha riferito diricevuto questa mattina un mandato di perquisizione da parte delle autorità ucraine, come riporta l'agenzia di ...

Metropolita monastero Kiev,'accusato di aver maledetto Zelensky'

Il metropolita Pavel, vicario del monastero di Kiev Pechersk Lavra ha riferito di aver ricevuto questa mattina un mandato di perquisizione da parte delle autorità ucraine, come riporta l'agenzia di stampa.

Il priore del Monastero delle Grotte di Kiev accusato di odio interreligioso e a giustificare l'aggressione russa

Il metropolita Pavel, a capo del Monastero delle Grotte di Kiev, ha dichiarato di essere stato formalmente accusato dalle autorità ucraine e che la sua abitazione sarà perquisita. L'accusa, rivoltagli dalle autorità, riguarda l'odio interreligioso e la giustificazione dell'aggressione russa.

La Lavra della discordia

Tutti intenzionati ad affermare il proprio diritto a rappresentare i fedeli che si accalcano davanti alle porte del monastero, della chiesa principale e delle varie cappelle. Il metropolita Onufryj guida la comunità religiosa.