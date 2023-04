(Di sabato 1 aprile 2023) ROMA, 01 APR - IlPavel deldelle Grotte diPechersk Lavra è stato messo agli arresti domiciliari, come ha dichiarato lui stesso in un video diffuso dalla testata Vesti. "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Metropolita monastero Kiev, 'ucraini mi hanno arrestato' - novasocialnews : Metropolita monastero Kiev, 'ucraini mi hanno arrestato' - novasocialnews : Metropolita monastero Kiev,'accusato di aver maledetto Zelensky' - fisco24_info : Metropolita monastero Kiev, 'ucraini mi hanno arrestato': 'Sono ai domiciliari', ha detto in un video diffuso dalla… - lettera_mosca : 1/2 KIEV - Il metropolita Pavel, superiore dei 220 religiosi della Chiesa ortodossa ucraina-Patriarcato di Mosca de… -

Metropolita monastero Kiev, 'ucraini mi hanno arrestato' - Mondo Agenzia ANSA

