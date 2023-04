Meteo, colpo di coda dell’inverno: ecco dove tornano pioggia e neve (Di sabato 1 aprile 2023) Primo weekend di aprile caratterizzato da tempo instabile e da un abbassamento delle temperature che interesserà, con gradazioni differenti, un po’ tutta la Penisola generando particolare instabilità sulle regioni del centro-sud. Previste piogge locali, anche intense, e alcune grandinate. Il Meteo del weekend Il Meteo del primo weekend di aprile in sintesi: sabato 1 aprile una depressione inizierà a farsi strada dalle Alpi facendo calare le temperature. Il 2 aprile, domenica delle Palme, la depressione si sposterà verso il centro-sud trascinando con sé aria fredda di origine artica. Gli sporadici rovesci daranno una boccata d’ossigeno a fiumi e invasi, ma non riusciranno a mitigare in maniera determinante la siccità degli ultimi mesi. Previsioni Meteo di sabato 1 aprile Al Nord previste schiarite su quasi tutte le regioni. Giornate ... Leggi su quifinanza (Di sabato 1 aprile 2023) Primo weekend di aprile caratterizzato da tempo instabile e da un abbassamento delle temperature che interesserà, con gradazioni differenti, un po’ tutta la Penisola generando particolare instabilità sulle regioni del centro-sud. Previste piogge locali, anche intense, e alcune grandinate. Ildel weekend Ildel primo weekend di aprile in sintesi: sabato 1 aprile una depressione inizierà a farsi strada dalle Alpi facendo calare le temperature. Il 2 aprile, domenica delle Palme, la depressione si sposterà verso il centro-sud trascinando con sé aria fredda di origine artica. Gli sporadici rovesci daranno una boccata d’ossigeno a fiumi e invasi, ma non riusciranno a mitigare in maniera determinante la siccità degli ultimi mesi. Previsionidi sabato 1 aprile Al Nord previste schiarite su quasi tutte le regioni. Giornate ...

