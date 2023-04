“Menti malate, serve il Tso”. La furia di Sgarbi sugli ambientalisti (Di sabato 1 aprile 2023) È ora di finirla con queste provocazioni in nome di un alto ideale fasullo come quello del clima. Peggiorato, sì, ma da questi grotteschi ambientalisti, disperati in buona fede, ‘picciotti’ al soldo di un capitalismo criminale che alimenta fotovoltaico e rinnovabili. Il vero inquinamento è nelle loro Menti. Andrebbero rinchiusi all’interno di luoghi di recupero psicologico con trattamento sanitario obbligatorio. Non si può dialogare con delle Menti malate. Vittorio Sgarbi, 1° aprile 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 aprile 2023) È ora di finirla con queste provocazioni in nome di un alto ideale fasullo come quello del clima. Peggiorato, sì, ma da questi grotteschi, disperati in buona fede, ‘picciotti’ al soldo di un capitalismo criminale che alimenta fotovoltaico e rinnovabili. Il vero inquinamento è nelle loro. Andrebbero rinchiusi all’interno di luoghi di recupero psicologico con trattamento sanitario obbligatorio. Non si può dialogare con delle. Vittorio, 1° aprile 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.

